Iran informiert EU über Teilausstieg aus Atomdeal

Der Iran hat weitere Bestandteile des internationalen Atomabkommens aufgekündigt. Außenminister Dschawad Sarif schrieb an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, der Iran werde seinen Verpflichtungen in den Bereichen Forschung und Ausbau der Nuklear-Technologie ab sofort nicht mehr nachkommen. Details würden an die Internationale Atomenergiebehörde übermittelt. Als Grund nennt Sarif das Verhalten der USA, die einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen sind und seither Sanktionen gegen den Iran verhängen.