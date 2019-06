Abschuss einer US-Drohne durch den Iran bestätigt

Der Iran hat eine Drohne des US-Militärs offenbar anders als behauptet nicht in seinem eigenen Luftraum abgeschossen. Stattdessen sei sie über der Meerenge mit dem Namen Straße von Hormus geflogen, berichtet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf US-Regierungskreise. Damit habe sie sich in internationalem Luftraum befunden. Der Iran und die USA sind seit Jahrzehnten verfeindet. In letzter Zeit nehmen die Spannungen zu, beispielsweise wegen des Atomkonflikts und Explosionen an zwei Tankern in der Region.