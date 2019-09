Iran gibt britischen Öltanker frei

per Mail teilen

Der Iran hat den britischen Öltanker freigegeben, den er Mitte Juli in der Meerenge von Hormus festgesetzt hat. Iranische Elitesoldaten hatten damals die Besatzung in Gewahrsam genommen - mit der Begründung, sie habe gegen Seerechts-Vorschriften im Persischen Golf verstoßen. International wurde dagegen vermutet, dass der Iran damit auf die Festsetzung eines eigenen Öltankers durch die Briten vor Gibraltar reagierte. Die britische Marine hatte vermutet, dass der iranische Tanker Öl nach Syrien transportieren wollte, was gegen EU-Sanktionen verstoßen hätte.