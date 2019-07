Iran beschlagnahmt ausländischen Tanker

Der Iran hat offenbar einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf gestoppt. Das Schiff soll am Ölschmuggel beteiligt gewesen sein, erklärten die iranischen Revolutionsgarden. Deshalb sei der Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt und die Besatzungscrew festgenommen worden. Name und Herkunft des Schiffs sind nicht bekannt. Anfang Juli hatte Großbritannien einen iranischen Öltanker gestoppt mit der Begründung, die Regierung in Teheran habe Öl an Bord nach Syrien schmuggeln wollen. Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit.