per Mail teilen

US-Präsident Trump will, dass Deutschland aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigt. Dem Außenexperten Bijan Djir-Sarai (FDP) ist das Abkommen zumindest nicht genug. Er will es ergänzen.

Nach dem militärischen Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran zweifelt der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Bijan Djir-Sarai an der Wirksamkeit des Atomabkommens. "Das Atomabkommen hat faktisch in der jetzigen Situation keine Bedeutung", sagte Djir-Sarai im SWR. "Das Atomabkommen allein bringt uns alle nicht mehr weiter."

Dauer 3:26 min Djir-Sarai (FDP): Warum das Atomabkommen zu wenig ist Bijan Djir-Sarai, der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll

US-Präsident Donald Trump hatte in seiner gestrigen Rede Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China dazu aufgefordert, nicht mehr am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Stattdessen müssten diese Staaten gemeinsam mit den USA an einem neuen Abkommen mit dem Iran arbeiten.

Noch zu klären: Raketenprogramm und Rolle des Iran in der Region

Eine Übereinkunft mit dem Iran sei auch laut Djir-Sarai zwingend notwendig. "Einige Sachfragen sind neben dem Atomabkommen noch offen: 'Wie geht es weiter mit dem iranischen Raketenprogramm?' und 'Wie steht es um die Rolle des Iran in der Region?'" Diese offenen Punkten müssten in zusätzlichen Abkommen geklärt werden. Auch ein neues Atomabkommen, das die genannten Themen beinhalte, sei auch möglich.

Der FDP-Außenpolitiker betonte, der Konflikt mit dem Iran könne nur gelöst werden, wenn man dem Iran deutlich signalisiere:

"Wir sind nicht bereit, die Provokation hinzunehmen. Wir sind nicht bereit, euer Raketenprogramm hinzunehmen und wir sind nicht bereit, eure Politik in Syrien, im Irak, im Jemen hinzunehmen." Bijan Djir-Sarai, außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Die USA und Europa sollten an dieser Stelle zusammenarbeiten, forderte Djir-Sarai.