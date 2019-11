per Mail teilen

Iraks Ministerpräsident Adil Abd al-Mahdi hat seinen Rücktritt angekündigt. Damit wolle er weitere Gewalt im Land verhindern, sagte er in einer Fernsehansprache. Im Irak protestiert die Bevölkerung seit Anfang Oktober gegen Misswirtschaft, Korruption und hohe Arbeitslosigkeit. Mehr als 400 Menschen sind bei den Protesten getötet worden. Gestern war die Lage weiter eskaliert, als Demonstranten das iranische Konsulat in der Stadt Nadschaf in Brand steckten.