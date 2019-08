Inzwischen mehr 250 Menschen auf Rettungsschiff "Ocean Viking"

per Mail teilen

Ein Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen hat bei seinem dritten Einsatz innerhalb von drei Tagen erneut mehr als 80 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Sie seien von einem Schlauchboot aufgenommen worden, teilte die Hilfsorganisation mit. Mittlerweile befänden sich insgesamt 251 Gerettete an Bord. Unklar ist, wohin das Schiff die Migranten bringen wird. Die beiden nächstgelegenen europäischen Länder - Italien und Malta - verweigern Rettungsschiffen weitgehend, in ihren Häfen anzulegen. Ein weiteres Schiff harrt seit über einer Woche vor Malta aus. Dieses hat mittlerweile 160 Menschen an Bord.