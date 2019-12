Investitionen bei Immobilienkäufen steigen auf Rekord

per Mail teilen

Der Umsatz mit Wohnungen, Häusern, Grundstücken und Landwirtschaftsflächen hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, auf einen Rekordwert von knapp 270 Milliarden Euro. Das geht aus dem Immobilienmarktbericht hervor, der am Vormittag vorgestellt wurde. Die Autorinnen und Autoren haben dafür jährlich knapp eine Million Kaufverträge ausgewertet. Sie gehen davon aus, dass die Wohnungspreise weiter stark ansteigen werden. Besonders teuer sind demnach Häuser und Wohnungen im Raum München. Dort mussten Käufer im vergangenen Jahr für ein Eigenheim pro Quadratmeter 10.200 Euro bezahlen, in Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart waren es je 5.000 Euro.