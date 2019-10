Deutschland feiert zum 29. Mal den Tag der Deutschen Einheit. Für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist dieser Feiertag die Erinnerung an den "glücklichsten Moment der deutschen Geschichte".

40 Jahren Teilung in ein West- und ein Ostdeutschland, Kalter Krieg und gegenseitige atomaren Bedrohung: Im Grunde habe kaum jemand die friedliche Wiedervereinigung "ohne einen Tropfen Blut" für möglich gehalten, sagte Wolfgang Schäuble (CDU) im SWR-Interview: "Selbst Menschen, die wie ich daran geglaubt haben, wussten nicht so recht, ob sie es erleben und wann es sein würde. Und dann ist es passiert."

Dauer 9:49 min Interview mit Wolfgang Schäuble zum 3. Oktober Interview mit Wolfgang Schäuble zum 3. Oktober

Einheitliche Währung musste schnell eingeführt werden

Zu der schnellen Wiedervereinigung und der einheitlichen Währung D-Mark habe es letztlich keine Alternative gegeben, erklärte Schäuble weiter. In den Jahren 1989/90, nach dem Fall der Mauer, seien täglich Tausende Menschen aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik gekommen, der Druck sei immer größer geworden. Um zu verhindern, dass alle jungen Menschen die DDR verlassen, musste die D-Mark schnell eingeführt werden - und eben auch "mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen, die wir vielleicht auch im Detail nicht so genau vorausgesehen haben."

Noch immer bestehen Unterschiede

Den Vertrag zur Herstellung der Einheit Deutschlands bezeichnet Schäuble, der diesen als damaliger Innenminister mitformuliert hatte, noch immer als "die beste Form, in der wir die Einigung vollziehen konnten".

Allerdings, so räumt er ein, habe es länger gebraucht, als er damals gedacht hätte, in Ost- und Westdeutschland ähnliche wirtschaftliche Voraussetzungen zu schaffen. Noch immer gebe es Unterschiede - es gehe aber gut voran. So seien etwa in Ostdeutschland vielerorts die Straßen besser oder die digitale Infrastruktur.

Menschen vergleichen sich mit ihren Nachbarn

Trotzdem verstehe er, dass sich noch viele Menschen im Osten Deutschlands benachteiligt fühlten. Ihr Leben habe sich massiv verändert; auch wenn es ihnen heute materiell wesentlich besser gehe, sage das allein wenig über die Zufriedenheit aus. Die Menschen verglichen sich nun einmal mit ihren Nachbarn: "Den Menschen an Frankfurt an der Oder geht es heute natürlich viel besser als in Frankfurt an der Oder vor 30 Jahren - aber sie haben das Gefühl, gegenüber Frankfurt am Main geht es ihnen immer noch schlechter."

"Wir sind schon ganz gut zusammengewachsen"

Trotz der bestehenden Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sei die Einheit jedoch mittlerweile weitgehend hergestellt: "Wir sind schon ganz gut zusammengewachsen. Bei den Jungen ist das heute nicht mehr das Problem. Sie können es auch gar nicht mehr erkennen - ich frage einen jungen Menschen auch nicht, bist Du aus Ost- oder aus Westdeutschland. Das ist völlig Wurscht - ich höre ob er Badener oder Schwabe ist. Man hört einen Bayern und man kann einen Niedersachsen an seinem Plattdeutsch unterscheiden; aber ich kann nicht Ost- und Westdeutsche unterscheiden. Gottseidank - brauche ich auch nicht."