In seinem Vorschlag für eine Grundrente sieht Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein Instrument, um das Vertrauen in die Demokratie zu stärken. Er ist zuversichtlich, dass aus dem Konzept "etwas Gutes" werde.

Er habe "unglaublich viele positive Reaktionen" erhalten, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil im SWR Interview der Woche. Das Konzept einer Grundrente stoße in der Bevölkerung auf breite Zustimmung. Offensichtlich sei "ein Nerv von Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit berührt". Mit seinem Konzept wolle er das Vertrauen in demokratische Politik stärken.

Im Mai will Heil einen Gesetzentwurf zur Grundrente vorlegen. Und er ist zuversichtlich, dass daraus "etwas Gutes" folgen werde. Denn hinter den Kulissen bekomme er auch aus Unionskreisen viel Zustimmung.

"Arbeit wird nicht ausgehen"

Heil sagte, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland mitten im Strukturwandel sei. Sein Ministerium gehe davon aus, dass in den kommenden sieben Jahren wegen der Digitalisierung rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden. Gleichzeitig würden 2,1 Millionen neue Stellen entstehen.

Darin sieht Heil eine gute Nachricht: "Uns wird die Arbeit nicht ausgehen." Den Strukturwandel will er aktiv steuern. Die Idee sei, den Wandel in der Arbeitswelt durch Qualifizierung und Weiterbildung zu begleiten. Ingenieure bräuchten beispielsweise in Zukunft auch Softwarekompetenzen.

Große Nachfrage im sozialen Bereich

Menschliche Arbeit würde durch Automatisierung und künstliche Intelligenz ersetzt. In anderen Bereichen entstünden neue Arbeitsplätze. Als Beispiele nannte Heil Dienstleistungen in der Industrie, aber auch - und das sehe man bereits jetzt sehr deutlich - in sozialen Berufen. Also bei Gesundheit, Pflege und Bildung, wo es heute schon eine große Nachfrage und einen Mangel an Fachkräften gebe.

Besonders in der Pflege kritisiert Heil, dass nur 20 Prozent der Beschäftigten einen Tarifvertrag hätten. Der Beruf müsse attraktiver und besser bezahlt werden, forderte er. Er hofft auf die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Nur so lasse sich ein repräsentativer Tarifvertrag erarbeiten, den Heil dann für die gesamte Branche als allgemein verbindlich erklären kann. Er hofft bis spätestens Sommer auf konkrete Ergebnisse.

