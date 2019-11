Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, bemängelt die Verkehrsinfrastruktur in vielen deutschen Städten. Sie seien momentan wenig zukunftsfähig.

Im SWR Interview der Woche sagte Dedy, Städte seien autofokussiert und bestünden aus Parkplätzen: "Das ist wahrscheinlich nicht die Zukunft."

So gebe es beim Radverkehr einen großen Nachholbedarf bei Investitionen. "Wir brauchen andere Radwege, mehr Radwege, aber andere heißt eben auch bessere." Zum Beispiel seien Radschnellwege besonders in Ballungsgebieten wie in Nordrhein-Westfalen ein Thema. Man müsse auch über Vorrangschaltungen für Radfahrer an Ampeln nachdenken.

Helmut Dedy im Interview der Woche

Dedy: Richtig, Anwohnerparken zu verteuern

Dedy hält es für eine gute Idee, dass die Kommunen die Preise für das Anwohnerparken künftig selbst bestimmen können sollen. Der Preis für einen Anwohnerparkausweis könnte dann auf bis zu 200 Euro im Jahr steigen. Bisher dürfen Städte zwischen zehn und dreißig Euro pro Jahr für einen Anwohnerparkausweis nehmen. Das sei aber "kaum noch kostendeckend, weil der Verwaltungsaufwand natürlich auch dranhängt". Wenn man eine Verkehrswende wolle, so wie der Städtetag das tue, dann müsse man auch mit steuernden Elementen unterwegs sein können.

Der öffentliche Raum sei in den Städten jedenfalls knapp. Das wüssten alle, wenn man mit dem Auto in einer Großstadt unterwegs sei.

"Und wenn ein Raum knapp ist, dann kostet er natürlich auch." Helmut Dedy

Wer soll das 365-Euro-Ticket bezahlen?

Skeptisch sieht Dedy das 365-Euro-Ticket, eine Idee aus dem Klimapaket der Bundesregierung nach dem Vorbild von Wien. Die Idee sei zwar gut, so Dedy, aber: "Die Frage wie bei vielen guten Ideen lautet: Wer soll das eigentlich bezahlen?" Die vom Bund geplante Anschubfinanzierung mache zwar einige Städte glücklich, aber wenn diese auslaufe, sei unklar, wie das Ticket dann finanziert werden könne.

Außerdem müsse man aufpassen, dass man die Qualität halte, wenn viel mehr Menschen Bus und Bahn nutzten.

"Wenn man ehrlich ist, dann macht ja Bus- und Bahnfahren nicht jeden Tag überall in Deutschland Spaß." Helmut Dedy

