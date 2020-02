per Mail teilen

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen ist zuversichtlich, dass die Unruhe im baden-württembergischen Landesverband seiner Partei befriedet werden kann. Deswegen finde der Sonderparteitag statt, so Meuthen im Interview der Woche mit Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer.

"Man könnte ironisierend sagen: Wenn die Partei im Ganzen ein bisschen ein gäriger Haufen ist, ist im Landesverband Baden-Württemberg einiges obergärig", stellt Jörg Meuthen, einer der beiden Bundessprecher der AfD, fest. Insbesondere eine Person im Landesvorstand habe "erhebliche Unruhe" hineingebracht. Gemeint ist Verkehrspolitiker Dirk Spaniel, der zusammen mit Bernd Gögel seit Februar 2019 Landessprecher der AfD Baden-Württemberg ist.

Das komplette Interview der Woche mit Jörg Meuthen - auch zur Regierungsfähigkeit der AfD und dem Einfluss des Flügels auf die Partei - können Sie sich hier anhören:

Dauer 23:39 min Interview der Woche mit Jörg Meuthen AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen im Interview der Woche mit Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer.

"Wer im Team ist, muss Teamplayer sein"

Meuthen schätzt Spaniels inhaltlich-fachliche Kompetenz, allerdings hält er "sein Agieren als Landessprecher (...) für mehr als fragwürdig". Ein Vorstand sei ein Team und wer im Team sei, müsse Teamplayer sein. Spaniel habe "sehr deutlich gezeigt, dass er dazu nicht bereit ist - das ist das Problem".

Sonderparteitag in Baden-Württemberg

Am 15. und 16. Februar sollen bei einem Sonderparteitag in Böblingen Personalentscheidungen getroffen werden. "Mag sein, dass es eine komplette Neuwahl gibt, mag sein, dass nur Einzelpositionen nachbesetzt werden", so Meuthen. Wenn es zu einer Neuwahl komme, müsse man auch sehen, ob es eine Einerspitze oder Doppelspitze werde - das müssten die Mitglieder entscheiden.

Alice Weidel hat sich bereit erklärt, für den Landesvorsitz zu kandidieren. Meuthen findet das "ambitioniert", aber hält es "qua Kompetenz (...) ohne Weiteres für möglich". Wenn sie sich das zutraue, zeige das, dass sie zu viel Arbeit bereit sei - neben ihreren Funktionen als Fraktionsvorsitzende und stellvertretenden Bundesvorsitzenden.

"Für den Fall, dass sie gewählt wird, wünsche ich ihr dafür alles Glück der Welt." Meuthen zu Alice Weidels möglicher Kandidatur für den Landesvorsitz Baden-Württemberg

