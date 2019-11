Der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, warnt vor Respektlosigkeit in der politischen Auseinandersetzung. Das beschädige die Demokratie. Die Existenz der AfD ist für Jahn Ausdruck von Meinungsfreiheit.

Der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, fordert mehr Respekt in der politischen Auseinandersetzung. Im SWR-Interview der Woche sagte Jahn, der politische Diskurs werde insgesamt "zu wenig respektvoll" geführt – und zwar "sowohl gegenüber verantwortlichen Politikern als auch insgesamt in der allgemeinen Diskussion, die stattfindet zum Beispiel im Internet."

Konkret nimmt Jahn Bezug auf den früheren AfD-Politiker Bernd Lucke, der an der Hamburger Universität gehindert wurde, eine Vorlesung zu halten und Ex-CDU-Innenminister Thomas de Maizière, dessen Buchvorstellung in Göttingen gestört wurde. Es könne nicht sein, so Jahn, "dass einige selbsternannte Zensoren da auftreten. Das ist eine Beschädigung unserer Demokratie." Man müsse "die Meinung des anderen aushalten, auch wenn sie uns nicht passt."

Daher dürfe auch die AfD "die Ideale der friedlichen Revolution hochhalten", wie zuletzt im Wahlkampf in Thüringen. Nicht in Ordnung sei es dagegen zu behaupten, es gebe keine Meinungsfreiheit heutzutage. "Allein die Existenz der AfD, ihre öffentlichen Auftritte, sind Ausdruck von Meinungsfreiheit." Zu sagen, staatliche Willkür heute sei gleichzusetzen mit der in der DDR, ist für Jahn aber eine "Verhöhnung der Opfer der SED-Diktatur."

In jüngster Zeit gab es immer wieder Wahlplakate und Aussagen der AfD mit Bezug zur DDR. So erklärte beispielsweise AfD-Spitzenpolitiker Björn Höcke: "Es fühlt sich schon wieder so an wie 1989". Bei der Landtagswahl in Brandenburg verwendete die AfD ebenfalls einen DDR-Bezug und schrieb "Vollende die Wende" auf ihren Wahlplakten.

Linke soll zu Verantwortung stehen

Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall hat Die Linke nach Ansicht Jahns ihre Geschichte nicht aufgearbeitet. Es werde manchmal so getan, als sei Die Linke eine andere Partei. Aber "sie ist die SED, die sich erst umbenannt hat in PDS erst und dann zusammengegangen ist mit der WASG aus dem Westen."

Es gebe also keine neue Partei, sondern eine Partei, die sich weiterentwickelt habe. "Das muss man ihr durchaus zugestehen." Sie könne aber ihre Vergangenheit nicht einfach wegwischen. Daher wünsche er sich von der Linken, dass "man hier stärker zu ihrer Verantwortung steht." Und: "Es war eine SED-Diktatur, es war keine Stasi-Diktatur."

Aufarbeitung der DDR nicht abgeschlossen

Die DDR ist nach Ansicht von Jahn noch nicht abschließend aufgearbeitet. Das Strafrecht sei dafür nicht ausreichend. "Es hat sich gezeigt, dass der Rechtsstaat mit der Strafjustiz zusammen den Unrechtsstaat nicht aufarbeiten kann." So seien nur wenige Verantwortliche strafrechtlich verurteilt worden. Es sei aber wichtig, dass der Versuch unternommen worden sei. Aufarbeitung müsse man als gesellschaftliche Aufgabe betrachten und dokumentieren. Die Menschen müssten nicht akzeptables Verhalten anprangern können – vor allem, wenn es gegen Menschenrechte verstoße. Menschenrechtsverletzungen müssten gesellschaftlich geächtet werden.

Deutsche Einheit ist Erfolg

In den 30 Jahren seit dem Mauerfall hätte man nach Ansicht Jahns einiges anders machen können. Zum Beispiel hätte er sich eine intensivere Beschäftigung mit den Sorgen und Nöten der Menschen in den ostdeutschen Ländern gewünscht. Insgesamt finde er aber, dass "die deutsche Einheit und das, was wir erreicht haben, ein Erfolg ist."

Die Menschen könnten stolz sein, dass sie es geschafft hätten, diesen Weg zu gehen. Und darauf, wie sie mit den Umständen umgegangen seien, "dass sie nicht aufgegeben haben." Die Wirtschaft sei vorangekommen und die Städte in Ostdeutschland seien vor dem Zerfall bewahrt worden. Es sei also etwas erreicht worden, auf das man verweisen könne. "Und übrigens: international wird das alles sehr sehr bewundert", so Jahn im SWR.

