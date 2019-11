per Mail teilen

Bundesweit besuchen etwa 2.500 Kontrolleure regelmäßig Lebensmittelbetriebe. Die Vorschriften dafür sollen jetzt geändert werden - das zeigen Recherchen von BR und "Welt". Verbraucherschützer warnen vor Gefahren für die Konsumenten.

Die Zahl der routinemäßigen Kontrollen bei Lebensmittelherstellern, Händlern und Gaststätten könnte künftig sinken. Das geht aus einem internen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor, der BR-Recherche und der Zeitung "Die Welt" vorliegt.

Werden Betriebe weniger kontrolliert?

So müsste ein Betrieb - wie die kürzlich geschlossene Firma Wilke-Wurst - statt wie bisher einmal im Monat in Zukunft nur noch einmal im Vierteljahr, also deutlich seltener, routinemäßig kontrolliert werden.

Foodwatch-Sprecher Oliver Huizinga bemängelt im SWR2-Tagesgespräch, dass die Politik nichts aus vergangenen Lebensmittelskandalen gelernt habe:

Dauer 6:46 min Sendezeit 7:07 Uhr Sender SWR2 Foodwatch: Lebensmittelkontrolle in Deutschland ist unzureichend Foodwatch-Sprecher Huizinga bemängelt im SWR2-Tagesgespräch, dass die Politik nichts aus vergangenen Lebensmittelskandalen gelernt habe. Der Fall der Listerienverseuchten Waren des Wurstherstellers Wilke habe das Scheitern des Systems der Lebensmittelsicherheit gezeigt. So seien 400 unterschiedliche Behörden für die Kontrollen zuständig. Zudem gebe es eine zu große Nähe zwischen Kommunen oder Landesregierungen und Lebensmittelproduzenten, die in der Regel auch große Arbeitgeber seien: „Wir brauchen weniger Behörden und wir brauchen unabhängige Behörden, die tatsächlich nur den Verbraucherschutz im Blick haben und nicht auch noch die regionale Wirtschaftsförderung.“ Außerdem würden die Verbraucher unzureichend über Rückrufaktionen informiert. Es helfe nicht, irgendeine Chargennummer anzugeben, wenn die Endkunden die Ware an der Wursttheke gekauft hätten und sie vielleicht noch bei ihnen im Kühlschrank liege. Audio herunterladen (5,8 MB | MP3)

SPD verweist auf tödliche Lebensmittelskandale

Der verbraucherschutzpolitische Sprecher der SPD im bayerischen Landtag, Florian von Brunn hält den Entwurf für grundfalsch.

Wir brauchen doch das genaue Gegenteil. Viel mehr Kontrolleure und intensivere Kontrollen und das zeigen gerade Lebensmittelskandale, wie Bayern-Ei oder Wilke, die tödlich enden können. Florian von Brunn, SPD

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft weist die Vorwürfe zurück. Bei den Neuregelungen gehe es darum, den Kontrolleuren mehr Spielraum zu geben, um auffällige Betriebe häufiger zu kontrollieren.