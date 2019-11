per Mail teilen

Deutsch-amerikanische Freundschaft? Schon, aber vor allem von einer Seite aus. Und: Eine Nation ist für die Deutschen mittlerweile deutlich wichtiger, als die USA.

In einer in Washington und Berlin neu veröffentlichten Umfrage des Pew-Forschungszentrums und der Körber-Stiftung nennen drei Viertel (75 Prozent) der Amerikaner das Verhältnis zu Deutschland gut oder sehr gut. Nur 17 Prozent sehen das Verhältnis als schlecht oder sehr schlecht an.

Ganz anders die Deutschen: Nur 34 Prozent finden das Verhältnis zu den USA gut oder sehr gut. Aber 64 Prozent sehen es als schlecht oder sehr schlecht an.

ARD-Washington-Korrespondent Torben Ostermann schildert die Umfrageergebnisse:

Frankreich ist für Deutsche wichtiger

In der aktuellen Umfrage sagen 42 Prozent der Deutschen, die USA seien der wichtigste oder zweitwichtigste außenpolitischen Partner der Bundesrepublik. Auf einen höheren Wert (60 Prozent) kommt nur Frankreich.

Nur 13 Prozent der Amerikaner halten dagegen Deutschland für den wichtigsten oder zweitwichtigsten Partner. Deutschland liegt dort nach Großbritannien (36 Prozent), China (23 Prozent), Kanada (20 Prozent) und Israel (15 Prozent) erst auf dem fünften Platz.

Vor allem Amerikaner hätten es gerne enger

69 Prozent der Amerikaner wünschen sich laut der Umfrage mehr Zusammenarbeit mit Deutschland. Umgekehrt liegt der Wert nur bei 50 Prozent. Mehr Deutsche sprechen sich auch für einen Ausbau der Kooperation mit Frankreich (77 Prozent), Japan (69 Prozent), Russland (66 Prozent), China (60 Prozent) oder Großbritannien (51 Prozent) aus.

Große Differenzen gibt es bei der Einschätzung der Bedeutung von US-Militärbasen in Deutschland: 85 Prozent der befragten Amerikaner halten diese Stützpunkte für wichtig oder sehr wichtig für die nationale Sicherheit der USA. Deutlich weniger Deutsche - 52 Prozent - denken, diese Basen seien wichtig oder sehr wichtig für die nationale Sicherheit der Bundesrepublik. US-Präsident Donald Trump spielt öffentlich mit dem Gedanken, Soldaten aus Deutschland abzuziehen, um US-Truppen in Polen zu verstärken.

Trumps wichtigster Punkt interessiert nur ein Drittel der Amerikaner

Er kritisiert auch regelmäßig die aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands und wirft Berlin vor, hinter den selbstgesteckten Nato-Zielen zurückzubleiben. Allerdings teilten nur 35 Prozent der nun befragten Amerikaner die Meinung, die europäischen Verbündeten sollten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen.

40 Prozent der Deutschen sagen, die Bundesrepublik sollte mehr in Verteidigung investieren. Insgesamt sind 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Hinzu kommen 17.000 amerikanische und 12.000 deutsche Zivilisten, die von den US-Truppen beschäftigt werden.