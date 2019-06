In den Niederlanden geht heute eine moderne Insektenfarm in Betrieb. Das Unternehmen Protix will dort unter anderem Fliegen und Würmer züchten und als Viehfutter anbieten. Die niederländische Regierung unterstützt das Vorhaben als Beitrag zu einer nachhaltigen Produktion von Fisch, Fleisch und Eiern. Bisher dürfen in der EU lediglich Fische und Haustiere mit toten Insekten gefüttert werden. Die Genehmigung soll bald auch auf die Schweine- und Geflügelzucht ausgeweitet werden.