Die Verkehrssenatorin von Berlin will bis 2030 alle Benzin- und Dieselautos aus der Innenstadt verbannen. Martin Rupps findet die Idee gut – auch weil sie ein klares Ziel mit einem Termin verbindet.

Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will Autos mit Benzin- und Dieselmotoren binnen zehn Jahren aus der Innenstadt verbannen. Ab 2030 sollen „Pkw mit Verbrennungsmotoren auf fossiler Basis in der Umweltzone möglichst ausgeschlossen werden“, heißt es in einer jetzt eingebrachten Senatsvorlage. Das Geschrei über so viel Klartext in einem Regierungsvorhaben ist groß, auch bei den Grünen selbst. Sie befürchten, viele Frauen und Männer zu verschrecken, die aktuell grün wählen würden. Nicht nur in Berlin, sondern bundesweit.

Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will Benziner bis 2030 aus der Innenstadt verbannen picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Vielleicht ist die Frage naiv, aber ich stelle sie trotzdem: Weshalb kriegen Politiker so schnell kalte Füße bei einem vernünftigen, auf mittlere Sicht geplanten Politikziel wie diesem? Weil sie glauben, ihren Wählern nichts vorschreiben zu dürfen? Wähler nehmen Zumutungen hin, wenn diese Zumutungen sinnvoll erscheinen. Den „Veggie-Day“ – eine Forderung der Grünen im Bundestagswahl 2013 – hielten sie für Unsinn und zeigten es auch. Dass unsere Innenstädte wegen des Autoverkehrs kollabieren, braucht keine nähere Erläuterung.

Ich meine, Kandidatinnen und Kandidaten sollten bei der kommenden OB-Wahl in Stuttgart die benzinfreie City bis 2030 versprechen. Desgleichen heute schon Stadtoberhäupter in Mannheim, Mainz, Ludwigshafen und anderswo. Klartext und feste Termine bei Klimazielen statt Bla-Bla-Erklärungen vom Klimanotstand!