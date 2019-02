Infos über ICE-Strecke Augsburg – Ulm geplant

per Mail teilen

Die Deutsche Bahn will heute über den Ausbau der Schnellfahrstrecke zwischen Augsburg und Ulm informieren. An einer Veranstaltung in Augsburg nimmt auch der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) teil. Die rund 85 Kilometer lange ICE-Strecke steht als vordringlicher Bedarf im Bundesverkehrswegeplan 2030. Bislang wird mit Investitionskosten von mehr als 1,9 Milliarden Euro gerechnet. Umstritten ist, ob die bestehende Trasse nur ausgebaut werden soll, oder ob die Strecke teilweise neu geführt wird.