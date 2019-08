Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Juli weniger stark gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Statistikbehörde Eurostat ist die Inflationsrate von 1,3 auf 1,0 Prozent gesunken. Zuletzt seien die Verbraucherpreise vor rund zweieinhalb Jahren so schleppend angestiegen. In Deutschland lag die Inflationsrate im Juli deutlich höher - bei 1,7 Prozent. Die Europäische Zentralbank peilt eine Preissteigerung knapp unter zwei Prozent an.