In Indien könnten fast zwei Millionen Menschen staatenlos werden. Es handelt sich dabei vor allem um muslimische Einwanderer, die im Nordosten Indiens leben. Sie stehen nicht im neuen Staatsbürgerregister. Kritiker werfen der Regierung vor, sie wolle so die muslimische Minderheit im Land an den Rand drängen und sie zum Beispiel leichter abschieben können.