Indien hebt Sonderstatus für Kaschmir auf

Indien hat den Sonderstatus für Kaschmir in der Verfassung aufgehoben. Der indische Innenminister Amit Shah erklärte, ein entsprechendes Dekret des Präsidenten trete sofort in Kraft. Kurz zuvor wurden führende Politiker aus Kaschmir unter Hausarrest gestellt und Telefon- und Internet-Verbindungen gekappt. Beobachter fürchten, dass es jetzt in Kaschmir zu massiven Protesten bei der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung kommt. Indiens Regierungschef Narendra Modi will einen Artikel in der Verfassung aufheben, nachdem nur Menschen aus Kaschmir dort Land kaufen und in der Verwaltung des Bundesstaates arbeiten dürfen. Pakistan und Indien beanspruchen Kaschmir jeweils für sich und haben seit der Unabhängigkeit 1947 schon drei Kriege gegeneinander geführt.