Indien: Modi-Partei erklärt sich zum Wahlsieger

Indiens Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi hat sich in Indien zum Sieger der Parlamentswahl erklärt. Parteichef Amit Shah gratulierte Modi auf Twitter. Auch einige Regierungschefs aus der Region schickten Glückwünsche, darunter Sri Lankas Präsident Maithripala Sirisena und der afghanische Präsident Aschraf Ghani. Nach vorläufigen Zahlen der Wahlkommission liegt die hindu-nationalistische Partei in rund 300 Wahlkreisen in Führung und hätte damit eine deutliche Mehrheit im Parlament. Offiziell läuft die Stimmauszählung allerdings noch. In Indien haben rund 600 Millionen Menschen an der Wahl teilgenommen.