per Mail teilen

Bei einem Brand in Indien sind 19 Jugendliche ums Leben gekommen, die meisten davon Mädchen. Bei den Opfern handelt sich nach Behördenangaben um Teilnehmer eines Nachhilfekurses für Schüler. Das Unglück hat sich im westindischen Bundesstaat Gujerat ereignet. Das Feuer brach laut Polizei in einem Bürogebäude aus. Auslöser war demnach wahrscheinlich ein Kurzschluss. In Indien gibt es häufig Brände mit vielen Opfern - weil etwa Notausgänge fehlen und die Elektrik veraltet ist.