In der Türkei werden mehr als 130 regierungskritische Nachrichtenportale und Internetseiten dicht gemacht. Das hat ein Gericht in Ankara angeordnet. Auf der Verbotsliste steht z.B. auch die Nachrichtenplattform, für die die deutsche Journalistin Mesale Tolu vor ihrer Verhaftung gearbeitet hat. Auch für Streamingdienste gelten neue Regeln. Es gehe um die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung, so das Gericht.