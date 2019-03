per Mail teilen

In Deutschland müssen sich Patienten in kommunalen Krankenhäusern auf Warnstreiks einstellen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die aktuellen Tarifgespräche in Berlin nach Informationen der Deutschen Presseagentur für gescheitert erklärt. Demnach seien ab sofort Streiks möglich - unter anderem könnten Operationen verlegt werden und weitere Einschränkungen auf Patienten zukommen. Der Marburger Bund fordert fünf Prozent mehr Geld und Grenzen bei Bereitschaftsdiensten.