Wegen der Massenproteste in Hongkong bleiben am Donnerstag alle Schulen geschlossen. Das hat die Bildungsbehörde der Stadt mitgeteilt. Man befürchte, dass die Schüler nicht mehr sicher zur Schule kommen, außerdem gebe es wegen Blockaden an Bahnhöfen Probleme im Nahverkehr. Rund tausend Menschen blockieren die Straßen in der Innenstadt und die Zugänge zu U-Bahnen.