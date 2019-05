per Mail teilen

Am späten Mittwochabend sind auf der Donau in Budapest zwei Schiffe zusammengestoßen. Dabei kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. 19 weitere Personen werden nach Behördenangaben immer noch vermisst.

Das Ausflugsschiff "Hableany" (Nixe) stieß auf Höhe der Parlamentsgebäude in Budapest mit einem größeren Schiff zusammen. Die "Hableany" kenterte daraufhin und ging unter. Das teilte ein Sprecher des ungarischen Rettungsdienstes mit. An Bord befanden sich demnach 35 Menschen - die meisten davon sollen südkoreanische Touristen sein.

Heftiger Regen erschwert Suche nach Vermissten

Mehrere Passagiere wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Mensch konnte erfolgreich wiederbelebt werden.

In der Nacht erleuchtete blaues Scheinwerferlicht die Oberfläche der Donau in Budapest. Heftiger Regen und starke Störmungen erschwerten die Suche nach den Vermissten. Die Wassertemperatur liegt derzeit bei nur 10 bis 15 Grad.

Unglücksursache ist bisher unklar

Das 27 Meter lange Unglücksschiff gehört dem Budapester Unternehmen Panorama Deck. Ein Sprecher der Firma teilte am späten Mittwochabend mit:

"Es werden alle Ressourcen mobilisiert, um Menschenleben zu retten." Sprecher Panorama Deck

Warum die "Hableany" mit dem größeren Schiff kollidierte, ist zunächst weiter unklar.

Südkorea will sich mit Einsatzgruppe an Rettung beteiligen

Südkoreas Prädident Moon Jae In sagte, er wolle zusammen mit den ungarischen Behörden "alle verfügbaren Mittel" zur Rettung der Vermissten ergreifen. Das Außenministerium will eine Einsatzgruppe mit 18 Beamten und Rettungskräften an den Unglücksort nach Budapest schicken.

Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums in Seoul seien sieben Passagiere gerettet worden. Der Verbleib von zwei Crew-Mitgliedern konnte bisher nicht geklärt werden. Das Land will bei der Such- und Rettungsaktion helfen.

Die meisten Reisenden sollen zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. An Bord sei auch ein sechsjähriges Kind gewesen.