In Albanien gilt nach Beben Ausnahmezustand

Nach dem Erdbeben in Albanien suchen Rettungskräfte in den betroffenen Gebieten weiter nach Verschütteten. Für die Hauptstadt Tirana und die Küstenstadt Durres gilt mittlerweile der Ausnahmezustand, um notwendige Hilfen schneller auf den Weg bringen zu können. Laut Behörden sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 600 wurden verletzt. Am Mittwochmorgen hat es auch westlich von Kreta ein Seebeben gegeben. Es hatte die Stärke 6 und war noch in Süditalien zu spüren. Meldungen über Schäden gibt es bisher keine.