Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses in der Ukraine-Affäre? All diese Vorwürfe haben in den USA nicht für eine Amtsenthebung von Präsident Donald Trump ausgereicht.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ist gescheitert. Wie erwartet sprachen die Republikaner im Senat den Präsidenten von allen Anklagepunkten frei. Oppositionsführerin Pelosi von den Demokraten kritisierte, der Senat habe die Verfassung verraten. Aber wie geschwächt sind die Demokraten inzwischen? Demokraten präsentieren sich "zerrissen" Die Demokraten gehen aus einer schlechten Ausgangsposition in den Wahlkampf. Der Auftakt in Iowa sei "völlig verkorkst," sagte USA-Experte Markus Kaim vom German Marshall Fund im SWR. Das gescheiterte Impeachmentverfahren und die sehr guten Umfragewerte für Donald Trump schwächten die Demokraten zusätzlich. Dauer 4:13 min Kaim: "Trump hat sich republikanische Partei untertan gemacht" Kaim: "Trump hat sich republikanische Partei untertan gemacht" Gerade im Vorwahlkampf sei spürbar, dass sich die Demokraten "zerrissen präsentieren und zerrissen sind," so Kaim weiter. Es stünden sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber: "Einmal die Moderaten um Joe Biden, deren wichtigstes Ziel es ist, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu verjagen - und dann gibt es andere, das ist Bernie Sanders vor allem, der sich als demokratischer Sozialist definiert und einen radikalen Systemumbau in den USA will." Dadurch zahlten die Demokraten den Preis, dass sie nicht geeint in den Wahlkampf gingen. Trump nutzt Schwächen aus "Wenn wir etwas gelernt haben in den letzten Jahren, dann ist es, dass Trump die Schwächen, Differenzen und Zwistigkeiten seiner Gegner schamlos ausnutzt," so Kaim. Nachdem das Impeachment-Verfahren nun gescheitert ist, stünden die Demokraten vergleichsweise ratlos da. Dass die Republikaner Trump in naher Zukunft fallen lassen, kann sich Kaim nicht vorstellen. Er habe sich die republikanische Partei untertan und zu eigen gemacht. Öffentlich werde sich die Partei nicht gegen ihn stellen: "Hinter vorgehaltener Hand mag man den einen oder anderen Dissenzpunkt erkennen, und einige sind auch mit dem Impeachmentverfahren unglücklich gewesen. Aber in diesem Jahr schart sich die republikanische Partei hinter dem Amtsinhaber."