Immer weniger Ölheizungen in Neubauten

Bei Neubauten spielen Ölheizungen nach Angaben des Statistischen Bundesamts kaum noch eine Rolle. In Gebäuden, die im vergangenen Jahr fertig gestellt wurden, hatte demnach nur etwas mehr als jede zweihundertste Wohnung eine Ölheizung. Bundesweit heizt knapp ein Viertel der Haushalte noch mit dieser Heizungsart. Während ihr Anteil beispielsweise in Ostdeutschland niedrig ist, ist die Ölheizung unter anderem im Raum Trier vergleichsweise stark verbreitet. Die Bundesregierung plant, dass ab 2026 keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Das soll für Gebäude gelten, in denen Wärme klimafreundlicher erzeugt werden kann.