Immer weniger Menschen beziehen Mindestsicherung

Im vergangenen Jahr haben 7,2 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen zur sozialen Mindestsicherung bekommen. Das sind fünf Prozent weniger als im Jahr davor, das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. Am häufigsten zahlen die Behörden die Leistungen demnach in Bremen aus. Dort wurde rund 17 Prozent der Menschen geholfen. Am seltensten, mit 4,6 Prozent, erhalten die Empfänger die Mindestsicherung in Bayern. Baden-Württemberg folgt mit 5,3 Prozent, Rheinland-Pfalz mit 7 Prozent. Zur Mindestsicherung gehören unter anderem das Arbeitslosengeld II und die Grundsicherung im Alter.