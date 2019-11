Im Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim sollen bald keine Diesel-Motoren mehr zusammengebaut werden. Der Fokus geht hin zum Benzin-Motor.

Ein Novum in der Geschichte von Daimler. Aus dem Traditionswerk in Stuttgart-Untertürkheim werden künftig keine fertigen Diesel-Motoren mehr kommen. Das hat der Daimler-Betriebsrat gegenüber dem SWR bestätigt. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Demnach sei der Grund für die Entscheidung eine immer weiter sinkende Nachfrage von Diesel-Motoren. Trotzdem werde Daimler aber auch in Zukunft weiterhin Teile für Dieselmotoren in Untertürkheim produzieren, so der Betriebsratchef des Werks, Michael Häberle. Bereits im Sommer ist dazu eine entsprechende Betriebsvereinbarung geschlossen worden.

In Stuttgart-Untertürkheim werden fast alle Daimler-Motoren gefertigt. Das Stammwerk ist die älteste noch in Betrieb befindliche Produktionsstätte des Konzerns. Bereits seit 1904 werden hier traditionell die Verbrennungsmotoren produziert. dpa Bildfunk picture alliance/Fabian Sommer/dpa

Jobs werden laut Betriebsrat aber nicht wegfallen, denn in dem Daimler-Stammwerk sollen künftig mehr Benzinmotoren als bisher produziert werden. Aktuell kämpft der Betriebsrat außerdem dafür, dass in Untertürkheim künftig die Antriebe für die E-Autos von Daimler gebaut werden. Doch die Chancen dafür stehen offenbar schlecht. Stattdessen könnte ein externer Zulieferer bei der Produktion zum Zug kommen.