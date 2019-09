Immer mehr Waffen in Deutschland

In Deutschland beantragen immer mehr Menschen den Kleinen Waffenschein. Eine Umfrage der "Rheinischen Post" in allen 16 Bundesländern hat ergeben, dass derzeit rund 640.000 Menschen eine Schreckschusswaffe tragen dürfen. 2014 waren es nur 260.000. Im Verhältnis zur Bevölkerung ist die Quote dieser Waffenscheinbesitzer in Schleswig-Holstein und im Saarland am höchsten. Die Gewerkschaft der Polizei sprach von einem latenten Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung und forderte mehr Polizeipräsenz auf der Straße. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit rund 5,4 Millionen Waffen in Privatbesitz. Das sind rund 66 Waffen je 1.000 Einwohner.