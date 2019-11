per Mail teilen

Immer mehr Menschen in Deutschland wollen, dass Silvester-Böller mit Schwarzpulver verboten werden. In elf größeren Städten haben Bürger dafür Petitionen gestartet - auch in Stuttgart und Mainz. Sie folgen damit einer Forderung der Deutschen Umwelthilfe, die vor allem die hohe Feinstaubbelastung durch Silvester-Feuerwerke kritisiert.