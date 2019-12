Die Zahl der Trennungskinder in Deutschland erhöht sich jedes Jahr um etwa 180.000. Jedes Jahr eine Großstadt neuer Trennungskinder, darüber schreibt der Psychologe und Bindungsexperte Claus Koch in seinem neuen Buch: "Trennungskinder. Wie Eltern und ihre Kinder nach Trennung und Scheidung wieder glücklich werden". Aufgrund neuester wissenschaftlicher Studien entwirft Claus Koch Perspektiven, wie Eltern und ihre Kinder eine Trennung oder Scheidung am besten bewältigen. Welche Rolle spielen Lebensalter und Geschlecht des Kindes zum Trennungszeitpunkt, wie werden Eltern den existenziellen Bedürfnissen ihrer Kinder nach Geborgenheit und Sicherheit gerecht, ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren. Claus Koch studierte Philosophie und Psychologie in Heidelberg und Paris, hatte einen Lehrauftrag an der Universität Bielefeld und war bis 2015 Verlagsleiter des Beltz Verlags in Weinheim. 2016 gründete er das "Pädagogische Institut Berlin". mehr...