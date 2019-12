per Mail teilen

Wegen der erhöhten Mieten gibt es in Deutschland immer häufiger Streit vor Gericht. Mehr als jedes fünfte Mietrechtsverfahren dreht sich inzwischen um die Höhe der Miete. Das steht in einer Statistik des Deutschen Mieterbunds für 2018. Außerdem haben sich Zehntausende Mieter an Mietervereine gewendet, um sich bei steigenden Mietpreisen beraten zu lassen.