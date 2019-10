Steinwürfe, Barrikaden, Chaos: Die gewaltsamen Proteste im Katalonien-Konflikt schädigen das Image von Barcelona. Touristinnen und Touristen meiden die Stadt.

Die Flaniermeile Las Ramblas ist an diesen Tagen voller Touristinnen und Touristen. Sie trauen sich wieder ins Zentrum, nachdem die gewaltsamen Proteste - zumindest für den Moment - aufgehört haben.

Dauer 1:03 min Barcelona-Krawalle sorgen für Imageschaden Die gewaltsamen Proteste in Barcelona an den vergangenen Tagen wirken sich negativ auf den Tourismus aus. Hotels berichten davon, dass viele Touristen ihre Reisen storniert hätten. Korrespondent Oliver Neuroth berichtet.

Familie meidet die Innenstadt

Für eine Familie aus Köln war die Innenstadt von Barcelona in den zurückliegenden Tagen aber tabu: "Wir waren heute am Strand und in ersten paar Tagen haben wir gedacht, wir gehen erst mal nicht hin. Wir wollten da nicht in diese Menge rein. Das war schon erschreckend für uns", sagt der Vater.

Die Mutter ergänzt: "Es ist klar, dass das nicht in der Altstadt passiert, in den kleinen Gässchen, sondern auf großen Plätzen. Und dann haben wir gedacht, da gehen wir nicht hin."

Kreuzfahrtschiff fährt nach Ibiza statt Barcelona

Ein Kreuzfahrtschiff auf Mittelmeerrundfahrt änderte am Wochenende seine Route wegen der Ausschreitungen. Der Kapitän steuerte anstatt Barcelona Ibiza an. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Die meisten Gäste hätten es mit Fassung getragen, sagt Jan Ackermann aus Frankfurt, der als Passagier am Bord war: "Barcelona war sicher das Highlight der Reise, von daher wird der Eine oder der Andere enttäuscht gewesen sein, aber insgesamt hatten die Leute doch Verständnis für die Entscheidung."

Hohe Einbußen für Gastgewerbe

Viele Urlauberinnen und Urlauber haben nach den ersten Nachrichten über gewaltsame Ausschreitungen Reisen nach Barcelona sofort abgesagt, die in den Tagen darauf angestanden hätten. Spaniens größte Hotelkette Melia beklagt nach Medienberichten aktuell etliche Stornierungen, vor allem für Hotels im Zentrum und am Flughafen. Über genaue Zahlen wollten die Hoteliers nicht sprechen.

Deutliche Worte findet aber der Direktor der Gastgewerbeverbandes von Barcelona, Roger Pallarols: "Die vergangene Woche war für den Hotelsektor in Barcelona quasi ein Totalausfall. Auch Bars und Restaurants waren betroffen. Viele Lokale in der Nähe der Konfliktherde mussten ihren Betrieb komplett einstellen. Es gibt außerdem einen Ansteckungseffekt: Auch Restaurants, die etwas weiter weg liegen, verzeichnen 50 bis 70 Prozent weniger Kundschaft."

Ein mit Farbe beschmierter Polizeibulli in Barcelona Reuters

Der Gastgewerbeverband fordert die Politik auf, endlich eine Lösung für den Katalonien-Konflikt zu finden, die Wirtschaft der Stadt brauche Stabilität. Das Rathaus von Barcelona sieht die Lage weniger dramatisch. "Natürlich, solche Ereignisse, wie wir sie erlebt haben, schaden immer dem internationalen Ansehen einer Stadt und der Tourismusbranche. Aber wir haben gezeigt, dass wir uns in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit sehr schnell wieder erholt haben", sagt Vizebürgermeister Jaume Collboni.

Konsequenzen auch für die Kulturszene

Als Beispiel nennt der Bürgermeister das Attentat auf die Ramblas im Sommer 2017, bei dem 14 Menschen getötet und 118 verletzt wurden. Danach kamen nach Angaben der spanische Tourismusorganisation Exceltur etwa 180.000 weniger Touristen nach Barcelona. Der Stadt seien Einnahmen von fast 320 Millionen Euro entgangen.

Die Unruhen der vergangenen Tage haben auch Konsequenzen für die Kulturszene. Mehrere Künstlerinnen und Künstler haben ihre Konzerte in Barcelona abgesagt. Zum Beispiel die spanische Interpretin Aitana, der US-Rapper Blackbear sowie die französische Sängerin Vanessa Paradis. Von ihrem Management hieß es, unter den aktuellen Umständen sei es unmöglich eine gute Organisation des Konzerts in Barcelona zu garantieren.

Demonstrierenden ist Tourismus egal

Die Krawallmacher scheint all das nicht zu kümmern. Selbst viele der Tausenden friedlichen Demonstrierenden meinen, dass die Auswirkungen der Proteste Nebensache seien. Ihnen geht es um den Unabhängigkeitskampf und den Protest gegen die Verurteilung der Separatistenführer.

Die Demonstrantin Pedronella sagt: "Kann sein, dass die Proteste der Wirtschaft schaden, aber für uns ist das im Moment nicht wichtig. Wir halten die Nachricht für wichtig, dass unsere Regierung im Gefängnis sitzt. Alles andere ist uns nun egal."

Manche Einwohnerinnen und Einwohner von Barcelona dürfte es sogar freuen, dass aktuell weniger Touristinnen und Touristen kommen als üblich. Das sind diejenigen, die von "Overtourism" in der Stadt sprechen und sich ein Limit von Urlauberinnen und Urlaubern wünschen.