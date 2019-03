per Mail teilen

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre Bereitschaft zum Rücktritt verkündet. In London stimmt das Parlament gerade über Brexit-Alternativen ab.

Premierministerin Theresa May hat offenbar ihre Bereitschaft zum Rücktritt angedeutet. Sie werde die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May bei einer Rede von Abgeordneten ihrer konservativen Partei. Zuvor hatten mehrere britische Medien übereinstimmend darüber berichtet.

"Werde Wunsch nach neuer Führung nicht im Weg stehen"

Das Büro von Premierministerin Theresa May hat die Worte veröffentlicht, die May an die Tory-Abgeordneten gerichtet hat:

"Ich habe ganz deutlich die Stimmung der konservativen Abgeordneten vernommen. Ich weiß, es gibt den Wunsch für einen neuen Ansatz und nach einer neuen Führung in der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen. Ich werde dem nicht im Weg stehen."

May sagte aber auch, sie wolle, dass "jeder in diesem Raum" den von ihr mit der EU ausgehandelten Deal unterstütze, "sodass wir unserer historischen Pflicht nachkommen: die Entscheidung des britischen Volkes umzusetzen und die Europäische Union mit einem weichen und geordneten Ausstieg zu verlassen".

Theresa May im Londoner Unterhaus dpa Bildfunk picture alliance/House Of Commons/PA Wire/dpa

Unklar ist nach wie vor, ob der Unterhaussprecher John Bercow eine dritte Abstimmung über das Austrittsabkommen zulassen wird. Er erinnerte erneut daran, dass sich die Vorlage der Regierung von den beiden vorherigen Versuchen unterscheiden muss.

Abstimmung über Alternativen im Parlament

Währenddessen haben die Abgeordneten heute die Kontrolle über die Tagesordnung im britischen Unterhaus übernommen. Am Abend werden sie über acht Alternativen zum mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal abstimmen. Die Optionen reichen vom No-Deal über weiche Reformen des Brexit bis hin zu einem zweiten Referendum.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuvor beim EU-Parlament für einen langen Aufschub des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union geworben.