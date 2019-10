Das Bundeskabinett will die Strafprozessordnung reformieren, um Ermittlern die Arbeit zu erleichtern. Teil des geplanten Pakets ist auch das umstrittene "genetische Phantombild".

Das Bundeskabinett will die Reform der Strafprozessordnung auf den Weg bringen. Dadurch sollen Ermittlerinnen und Ermittler neue Werkzeuge in die Hand bekommen.

Dauer 2:04 min Was ist ein "genetisches Phantombild"? Hauptstadtkorrespondentin Janina Lückoff erklärt, was das "genetische Phantombild" genau ist.

Mithören und mitlesen nach Serieneinbrüchen

Zum Einen sollen sie künftig nicht mehr nur bei Einbrecherbanden, sondern auch bei einzelnen Serieneinbrechern oder -einbrecherinnen Telefongespräche mithören und E-Mails mitlesen dürfen. Voraussetzung ist, dass die verübte Tat schwerwiegend ist und sich anders nicht aufklären lässt.

Zum Anderen sollen Ermittler die DNA-Analyse in Zukunft auch nutzen können, um die Haut-, Haar- und Augenfarbe eines oder einer Tatverdächtigen zu ermitteln sowie deren oder dessen Alter. Bislang dürfen DNA-Spuren nur auf das Geschlecht hin analysiert werden.

Opferschutz bei Sexualstraftaten stärken

Das Bundesjustizministerium räumt in seinem Gesetzentwurf ein, dass die erweiterte DNA-Analyse einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht darstellt. Dieser sei aber verhältnismäßig.

Desweiteren soll mit dem Gesetzt der Opferschutz gestärkt werden. So sollen in Zukunft auch erwachsene Opfer von Sexualstraftaten die Möglichkeit haben, eine richterliche Vernehmung per Video aufzeichnen zu lassen, um ihnen unangenehme Befragungen in der Verhandlung zu ersparen.

Die geplanten Maßnahmen hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart.