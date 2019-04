per Mail teilen

Hannelore Elsner ist am Ostersonntag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben. Kollegen und Politiker würdigen eine Ausnahme-Schauspielerin.

Wie der Anwalt der Familie, Matthias Prinz, mitteilte, starb die Charaktersdarstellerin bereits am Sonntag nach kurzer, schwerer Krankheit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) bezeichnete die gebürtige Bayerin als "wundervolle Schauspielerin und einen großartigen Menschen".

"Für mich unvergessen ist ihre Rolle als Schriftstellerin Hanna Flanders in Oskar Roehlers Film 'Die Unberührbare'. Gerade den zerrissenen Charakteren und gebrochenen Seelen hat Hannelore Elsner Gestalt gegeben." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Dauer 01:22 min "Wenn ich ein Drehbuch zum ersten Mal lese, sind alle Sinne gespannt" Sie träumte von Rollen in Filmen, wie sie die Franzosen machen.

Für Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) war sie eine "Ikone des deutschen Films". Auch für Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, wiegt der Verlust schwer.

"Wir verlieren eine Ausnahme-Schauspielerin, die sich für ihre Rollen beispiellos einsetzte, eine mutige und sensible Charakterdarstellerin ersten Ranges." Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen

Das Erste ändert am Dienstag sein Programm und zeigt ab 23 Uhr den Film "Alles auf Zucker".

"Mit Hingabe in jeden Film und in das Leben gestürzt"

Die Münchner Regisseurin Doris Dörrie nannte Elsner "eine große Abenteuerin, die sich mit Neugier, Hingabe und Tapferkeit in jede Rolle und in ihr Leben gestürzt hat". Dörrie hatte zuletzt "Kirschblüten & Dämonen" mit Elsner gedreht. Der Film war erst im März in die Kinos gekommen.

Die am 26. Juli 1942 geborene Schauspielerin wirkte in zahllosen Film- und Fernsehproduktionen mit. Noch im Februar stand sie bei der Premiere ihres aktuellen Kinofilms "Kirschblüten und Dämonen" auf dem roten Teppich. Im März drehte sie zwei Fernsehprojekte, darunter eine "Tatort"-Folge.

Dauer 00:22 min "Meine bayerische Oma hat mir viel vermittelt" Hannelore Elsner über ihr Leben

Ihre Filmkarriere begann die Bayerin, die mit 15 auf der Straße entdeckt wurde, 1959 mit einer Rolle an der Seite von Freddy Quinn in "Freddy unter fremden Sternen". Als erste westdeutsche Schauspielerin wirkte sie 1973 in der DEFA-Produktion "Aus dem Leben eines Taugenichts" mit.

Dauer 01:56 min Nachruf auf Hannelore Elsner - die "alterslose Diva" Die Schauspielerin ist mit 76 Jahren gestorben

Keine heile Kindheit

Zwei Ereignisse prägten ihre Kindheit: Der Tod des Bruders bei einem Angriff von Tieffliegern am Ende des Krieges und der Tod des Vaters, der einige Jahre später an Tuberkulose starb.

Ihre Jugend war unstet - sie flog von verschiedenen Schulen bis sie mit ihrer Mutter nach München zog. Und dort auf der Straße dem Regisseur begegnete, der ihr die Schauspielausbildung verschaffte.

"Hannelore Elsner hat die deutsche Kino- und Fernsehwelt geprägt wie keine andere." Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der

Erst ihr Spätwerk machte Hannelore Elsner bis zu ihrem Tod zu einem der großen deutschen Stars. Ab 1994 spielte sie in der ARD-Serie "Die Kommissarin" als Lea Sommer in 66 Folgen die erste deutsche Fernsehkommissarin. In Tatort-Produktionen und zahllosen Fernsehserien war sie immer wieder auf dem Bildschirm präsent.

Mit vielen Preisen ausgezeichnet

Nach langer Abstinenz kehrte sie im Jahr 2000 mit dem Spielfilm "Die Unberührbare" auf die Leinwand zurück. Für die Rolle der Hanna Flanders wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichntet. 2014 spielte stand die Schauspielerin in "Besondere Schwere der Schuld", dem vorletzten Film des verstorbenen Götz George, vor der Kamera.

Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt Hannelore Elsner 1972 die Goldene Kamera, 2002 den Grimme-Preis und 2006 erneut den Bayerischen Fernsehpreis - diesmal für ihr Lebenswerk. Elsner war zweimal verheiratet. Mit dem Regisseur Dieter Wedel hat sie einen Sohn.