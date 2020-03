Der Koalitionsausschuss hat sich darauf geeinigt, Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze auf EU-Ebene zu helfen. Bei der Umsetzung gibt es aber noch viele offene Fragen.

Derzeit ist noch unklar, wie viele und vor allem auch welche europäischen Staaten sich an der Flüchtlingsaufnahme beteiligen. Im SWR sagte der CDU-Innenexperte Armin Schuster, Frankreich werde einer der Partner sein: "Ob nun die Außengrenzenstaaten wie Italien und Spanien dabei sind, da mache ich mal ein Fragezeichen. Die sind eh schon stark belastet."

Seenotrettung als gutes Beispiel

Schuster hält es für wichtig, dass sich außerdem die Benelux-Staaten und auch die skandinavischen Länder beteiligten. "Ich würde nicht auf das 27. Land warten, weil ich glaube: wenn wir erstmal starten mit einer Verteilung, dann werden schnell weitere Länder dazukommen. Das sahen wir schon bei der Seenotrettung," so der CDU-Politiker im SWR.

Dauer 3:59 min CDU-Innenexperte Schuster: "Schnelle Lösung ist wichtig" CDU-Innenexperte Schuster: "Schnelle Lösung ist wichtig"

Schuster betont aber auch, dass Deutschland bereits jetzt sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe sei: „Das ist auch mal ein Hinweis an alle, die gern allein agieren würden. Ich denke da an den Freiburger Oberbürgermeister oder an den Ministerpräsidenten von meiner Partei in Schleswig-Holstein. Das gerät schnell in Vergessenheit, dass wir jeden Monat 15.000 Menschen aufnehmen."

SPD-EU-Politiker Köster: Strafen für Verweigerer

Der SPD-Europa-Politiker Dietmar Köster bringt finanzielle Konsequenzen für Staaten ins Spiel, die sich einer Flüchtlingsaufnahme verweigern. Er sagte im SWR: "Wir diskutieren gerade im Europäischen Parlament die mittelfristige Finanzplanung. Ich bin sehr dafür, dass jene Staaten, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, auch keine finanzielle Unterstützung mehr erhalten."

Dauer 3:24 min SPD-Europa-Politiker Köster: "Millionen für 'sichere Häfen'" SPD-Europa-Politiker Köster: "Millionen für 'sichere Häfen'"

Gleichzeitig spricht sich Köster dafür aus, europäische Städte zu unterstützen, die als ‚sichere Häfen‘ Flüchtlinge aufnehmen wollen: "Ich fordere weitere 700 Millionen Euro für die Städte in Europa, die bereit sind, die Flüchtlinge aus der Krisensituation herauszuholen."

Um von einer echten europäischen Lösung zu sprechen, müssten sich "so viele EU-Staaten wie möglich" an der Flüchtlingsaufnahme beteiligen, so Köster. Zur Not müsse Deutschland seiner humanitären Verantwortung allein gerecht werden und diese Menschen aufnehmen.