Wegen einer Computer-Panne konnten Kunden in mehr als 120.000 Geschäften am Tag vor Heiligabend nicht mit Karte bezahlen. Am Nachmittag habe es Einschränkungen bei der Autorisierung der Zahlungsvorgänge gegeben, teilte der Zahldienstleister BS Payone mit. Die bundesweite Störung habe zur Mittagszeit fast eine Stunde gedauert, in der Zeit hätten Zahlungen mit EC- und Kreditkarten nicht funktioniert. Der Tag vor Heiligabend ist traditionell einer der umsatzstärksten Tage für den Einzelhandel.