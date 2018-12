US-Sonderbeauftragter für Kampf gegen den IS tritt zurück

per Mail teilen

Nach Verteidigungsminister James Mattis hat auch der US-Sondergesandte für die globale Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, seinen Rücktritt erklärt. Nach Angaben des Außenministeriums zieht er seinen für Mitte Februar geplanten Abgang auf den 31. Dezember vor. McGurk kritisiert wie Mattis die plötzliche Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Truppen aus Syrien abzuziehen. In seinem Rücktrittsschreiben erklärte er, die Extremisten des IS seien auf der Flucht, aber noch nicht besiegt. Die Aufgabe der US-Präsenz in Syrien sei verfrüht.