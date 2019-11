per Mail teilen

Die Bundesregierung hat zum ersten Mal eine deutsche Frau zurückgeholt, die ins Herrschaftsgebiet der Terrororganisation Islamischer Staat ausgereist war. Bisher hatte Deutschland nur bei der Rückreise von Kindern geholfen. Die Frau ist mit ihren drei Kindern am späten Abend in Frankfurt gelandet. Gegen sie wird jetzt wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und wegen Verletzung der Erziehungspflicht ermittelt.