Die deutschen Behörden müssen eine Mutter mit ihren drei kleinen Kindern aus einem Lager in Syrien zurückholen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in letzter Instanz entschieden. Die Deutsche hatte sich der Terror-Organisation IS angeschlossen und war 2014 in deren Gebiet gereist. Das Auswärtige Amt wollte später die Kinder zurückholen, die Mutter aber nicht - mit der Begründung, sie könnte gefährlich sein. Nach Ansicht des Gerichts wurde das aber nicht ausreichend begründet.