Studie: Leistung von Schülern in Deutschland stagniert

Die Leistungen von Neuntklässlern in naturwissenschaftlichen Fächern haben sich in den vergangen Jahren nicht deutlich verbessert. Das steht in einer neuen Bildungsstudie. Doch die Autoren sehen das nicht nur negativ.