per Mail teilen

In den Schulen haben sich die Leistungen von Neuntklässlern in naturwissenschaftlichen Fächern kaum verbessert. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Kultusminister der Länder. Dabei kam heraus, dass die Leistungen der Schüler in Baden-Württemberg zwischen 2012 und 2018 gleichgeblieben sind. Rheinland-pfälzische Schüler haben sich leicht verschlechtert. Nur bayerische Schüler konnten ihre Leistungen verbessern.