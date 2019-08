"Die Welt ohne INF-Vertrag wird weniger stabil sein"

Am Freitag endet die sechsmonatige Kündigungsfrist für den INF-Vertrag, eines der wichtigsten Abrüstungsabkommen der Nachkriegsgeschichte. In dem Vertrag erklärten die USA und Russland Ende der 80er Jahre ihren Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckensysteme. Anfang des Jahres hat die Regierung Trump offiziell ihren Ausstieg aus dem INF-Abkommen verkündet. Sie wirft Moskau vor, mit einem neuen Waffensystem vertragsbrüchig geworden zu sein. Ab sofort müssen sich also beide Seiten nicht mehr an die Vereinbarung halten. Aus Sicht europäischer Sicherheitsinteressen eine beunruhigende Entwicklung.