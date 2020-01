IG Metall verzichtet auf konkrete Lohnforderung für Tarifrunde

per Mail teilen

Die IG Metall geht ohne konkrete Lohnforderung in die anstehende Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie. Das hat der Chef der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, in Frankfurt erklärt. Im Vordergrund solle stattdessen die Sicherung der rund vier Millionen Jobs stehen. Es gehe darum, mit den Arbeitgebern einen Zukunftspakt auszuhandeln. Die Gewerkschaft hat den Unternehmen eine Frist bis zum 3. Februar gesetzt, ob sie auf solch eine Übereinkunft eingehen wollen. Die Gewerkschaft will höhere Entgelte zwar trotzdem durchsetzen. Dies solle aber nicht im Mittelpunkt stehen. Tarifgebundene Firmen sollen sich nach den Vorstellungen der IG Metall bereit erklären, keine Jobs zu streichen oder die Produktion zu verlagern. Stattdessen sollen kürzere Arbeitszeiten, Kurzarbeit und Weiterbildung greifen.