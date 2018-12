Die IG Metall befürchtet, dass die neuen Abgasziele der EU in Deutschland Tausende Jobs kosten. Der Gewerkschaftsvorsitzende Reiner Hoffmann spricht vom Verlust von rund 200.000 Stellen bis zum Jahr 2030 - das wäre fast jeder fünfte Arbeitsplatz in dieser Branche. Um die angestrebten CO2-Werte einzuhalten, wäre laut Hoffmann eine Quote von fast 50 Prozent an E-Fahrzeugen notwendig.